Son Dakika Haberleri: ABD'nin California Eyaletinde Pet Shop'lar Sadece 'Kurtarılmış' Hayvanları Satabilecek
BBC

ABD'nin California Eyaletinde Pet Shop'lar Sadece 'Kurtarılmış' Hayvanları Satabilecek

1 saat önce

ABD'nin California eyaletinde 1 Ocak'tan itibaren Pet Shop’larda (evcil hayvan dükkanlarında) sadece hayvan barınaklarından gelen kedi, köpek ve tavşanlar satılabilecek.

ABD'nin California Eyaletinde Pet Shop'lar Sadece 'Kurtarılmış' Hayvanları Satabilecek, System.String[]
ABD'nin California eyaletinde 1 Ocak'tan itibaren Pet Shop'larda (evcil hayvan dükkanlarında) sadece hayvan barınaklarından gelen kedi, köpek ve tavşanlar satılabilecek. California, ABD'de bu uygulamanın başladığı ilk eyalet olacak.

Yasağa uymayan işletmelere 500 dolar ceza kesilecek.

Hayvan hakları grupları yeni yasayı "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Bu gruplar, ticari kazanç için hayvan yetiştirilen bu sektörün giderek büyümesinin hayvanlara kötü muameleye zemin hazırladığını, birçok hayvanın fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldığını söylüyor.




ABD'de her yıl 1,5 milyon hayvan uyutuluyor

ABD'deki barınaklara her yıl ortalama 6,5 milyon hayvanın getirildiği ve bunlardan 1,5 milyonunun uyutulduğu belirtiliyor.

California Eyalet Meclisi'nde 2017 sonunda kabul edilen yasayla Pet Shop'lardaki her hayyanın, barınaktan alındığını kanıtlayacak sertifikası olacak. Yasa, doğrudan hayvan sahiplerinden alınan hayvanlar için bir düzenleme içermiyor.

Yasa tasarısını sunan milletvekili Patrick O'Donnell, "Bu yasa, sadece 4 ayaklı dostlarımızın değil, hayvan barınakları için her yıl yüz milyonlarca dolar ödeyen vergi mükellefllerinin de yararına" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:31 

Dünya
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