ABD'nin California eyaletinde tekne alabora oldu: 2 ölü - Son Dakika

NEW ABD'nin California eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

San Diego şehrinin Point Loma açıklarında meydana gelen kazaya ABD Sahil Güvenlik botlarının yardıma gittiği kaydedildi.

Kaçak göçmen taşıdığı sanılan teknedeki iki kişinin yaşamını yitirdiği, kurtarılan 23 kişinin civardaki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.