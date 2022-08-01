California'daki McKinney yangınında 2 kişi öldü

ABD'nin California eyaletinde yılın en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen McKinney yangınında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney yangını ile mücadele devam ediyor. Şu ana kadar 50 bin dönümden fazla alanın küle döndüğü yangında, Klamath Ulusal Ormanı çevresinde yaşayan 2 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer, yangınla mücadele sırasında alevler içinde kalan bir mülkün garaj yolunda bir otomobilin içinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Siskiyou Şerifi Jeremiah LaRue basına verdiği demeçte, hayatını kaybeden çiftin yangından kaçmaya çalışıyor gibi gözüktüklerini belirtti. Hayatını kaybeden çiftin kimlikleri ise ailelerine haber verilene kadar kamuoyu ile paylaşılmayacak.

Yangının yaklaşık 5 bin yapıyı tehdit ettiği aktarılarak, hasar gören veya tahrip olan yapı sayısının henüz netlik kazanmadığı belirtildi. California'daki bu yılın en büyük yangını olarak kayıtlara geçen McKinney'nin geçtiğimiz yıl meydana gelen Dixie yangınından çok daha küçük olduğu ifade edildi. - CALİFORNİA