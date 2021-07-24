ABD'nin California eyaletindeki orman yangını günlerdir sürüyor - Son Dakika

ABD'nin California eyaletinde günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınına karşı itfaiyecilerin zorlu mücadelesi devam ederken, itfaiye ekiplerinin alevlerin arasındaki zor anları kameralara yansıdı.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Tahoe Gölü'nün güneyinde 4 Temmuz'da başlayan yıldırım kaynaklı Tamarack yangını günlerdir devam ediyor. Rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiği California'da rüzgarlı ve kuru hava koşulları yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, itfaiyecilerin yangına karşı zorlu mücadelesi de sürüyor. İtfaiye teşkilatı, ekiplerin yangına müdahale ettikleri sırada alevlerin arasındaki zor anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, itfaiye aracını çevreleyen alevlerin ve kıvılcımların şiddetli rüzgarın etkisiyle ön camlara vurduğu görüldü.

50 bin dönümden fazla arazi yok oldu

4 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan Tamarack yangını nedeniyle dün sabah itibariyle 50 bin dönümden fazla arazi yok olurken, şu ana kadar yangın sadece yüzde 4 oranında kontrol altına alınabildi. Bin 200'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında en az 10 bina yıkılırken, bölgede 800'den fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi.