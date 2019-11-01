Son Dakika Haberleri: ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü
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ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü

6 saat önce

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, System.String[]

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Contra Costa Bölgesi Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Orinda kentinde gece saatlerinde büyük bir evin yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel televizyonlarda paylaşılan görüntülerde, çok sayıda yaralının olduğu görüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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