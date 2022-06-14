ABD'nin Californiya eyaletinde 2 bin 500 ev tahliye edildi - Son Dakika
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ABD'nin Californiya eyaletinde 2 bin 500 ev tahliye edildi

14.06.2022 10:54
ABD'nin Californiya eyaletinde 2 bin 500 ev tahliye edildi

ABD'nin Californiya eyaletinde başlayan orman yangınları nedeniyle New Mexico'ya kadar olan bölgedeki yaklaşık 2 bin 500 ev için tahliye kararı verildi.

ABD'nin Californiya eyaletinde başlayan orman yangınları nedeniyle New Mexico'ya kadar olan bölgedeki yaklaşık 2 bin 500 ev için tahliye kararı verildi.

Yetkililer, tahliye sırasında şiddetli rüzgarın, yangınla mücadele eden uçaklara engel olduğunu ve uçakların yere inmek zorunda kaldığını belirtti.

20 kilometrekarelik alana yayıldığı tahmin edilen yangının itfaiye ekiplerinin haritalandırma yapmasını zorlaştırdığı kaydedildi.

Arizona eyaletine bağlı Flagstaff kentinde çıkan iki orman yangını nedeniyle 2 bin 500 ev tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Polis yetkilisi Aaron Gser, Flagstaff bölgesindeki yangının, ülkenin en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Californiya eyaletinde 2 bin 500 ev tahliye edildi - Son Dakika

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