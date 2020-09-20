ABD'nin canavar Rus'u görenleri korkutuyor

ABD'de yaşayan Rusya uyruklu Oksana Piari, 20 yıldır yaptığı vücut geliştirme sporuyla görenleri korkutuyor.

Rusya'dan ABD'nin Florida eyaletine taşınan 38 yaşındaki Oksana Piari, ülkesinde okuduğu üniversite yıllarından şu ana kadar vücut geliştirme sporuyla uğraşıyor. 20 yıldır hiç ara vermeyen Piari'nin gelişmiş vücut kaslarını gören "canavar" olarak adlandırıyor. Oksana, eşi Artem (34) ile üniversitenin spor salonunda tanıştığını aşkları ile birlikte vücut kaslarının da büyüdüğünü ifade etti. Eşinden ilham aldığını kaydeden Piari, " Fiziksel mükemmelliğe ulaşmak için birbirimizi motive ediyoruz" dedi.

200 KG KALDIRARAK, KUZEY AMERİKA ŞAMPİYONASI OLDU

Birçok yarışmada başarı elde eden iki çocuk annesi Oksana'nın, geçen sene Kuzey Amerika Şampiyonası'nda 200 kilo ağırlığı kaldırarak, rekor kırmayı başaran ilk Rus olduğu ifade edildi. Sağlıklı beslenme ve günde 3 saate kadar güç artırıcı antrenman yaparak bu seviyeye geldiğini ifade eden Piari " Vücudumu gören korkuyor. ABD'de yeni 'lakabım canavar kadın'. Ancak sık sık da iltifat alıyorum. Ancak erkekler beni böylesi bir vücuda sahip olduğum için kıskanıyor" diye konuştu.

- Abd