ABD'nin cari açığı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 12,4 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'nin cari açığı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 12,4 azaldı - Son Dakika Ekonomi

ABD'nin cari açığı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 12,4 azaldı

6 saat önce

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 12,4 azalarak 109,8 milyar dolar oldu.

ABD'nin cari açığı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 12,4 azaldı, System.String[]

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 12,4 azalarak 109,8 milyar dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2019'un ekim-aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,4 azalarak 109,8 milyar dolar oldu.

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 110 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın 3'üncü çeyreğine ait cari açık verisi de 125,4 milyar dolarak revize edildi.

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, yüzde 2'ye geriledi. Söz konusu oran geçen yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 2,3 olarak kaydedilmişti.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:52 Kaynak: AA

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