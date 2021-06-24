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ABD'nin çekildiği Afganistan'da, Taliban'dan korkan yerel işbirlikçiler ABD'ye sığınmak istiyor - Son Dakika

ABD'nin çekildiği Afganistan'da, Taliban'dan korkan yerel işbirlikçiler ABD'ye sığınmak istiyor

24.06.2021 03:46
ABD'nin çekildiği Afganistan'da, Taliban'dan korkan yerel işbirlikçiler ABD'ye sığınmak istiyor, System.String[]

NEW ABD ordusunun terk etmeye hazırlandığı Afganistan'da tercümanlık ve istihbarat için kullanılan yerel işbirlikçi Afganlıların, can güvenliği gerekçesiyle ABD vizesi almak için umutsuz bekleyişleri Amerikan medyasında haber oldu.

NEW ABD ordusunun terk etmeye hazırlandığı Afganistan'da tercümanlık ve istihbarat için kullanılan yerel işbirlikçi Afganlıların, can güvenliği gerekçesiyle ABD vizesi almak için umutsuz bekleyişleri Amerikan medyasında haber oldu.

Amerikan askerinin çekilme kararı aldığı Afganistan'da, kendilerini Taliban güçlerine karşı korumasız bırakılmış hisseden binlerce Afganlının, ABD'ye sığınmak için vize başvurusunda bulunsa da, yaklaşık 20 yıldır bölgede bulunan Amerikan kuvvetlerine çalıştığını ispat edecek yeterli belgeye sahip olmadığı gerekçesiyle panik içinde olduğu belirtildi.

Associated Press'in (AP) yer haberinde, Amerikan Kongresinin güçlü desteğine rağmen yönetimin, söz konusu Afganlıları tahliye etmeye, "ülke güvenliğini zayıflatabileceği" endişesiyle yanaşmadığı bildirildi.

Kongre üyelerinin, Afgan destekçilerinin uzun süren vize sürecinde, Vietnam'ın tahliyesinde olduğu gibi, Guam adaları benzeri güvenli bir yerde misafir edilebileceği teklifine yer verildi.

"Görevlerimiz gizli olduğu için bize hiçbir şey vermediler"

Wall Street Journal (WSJ) ise, Afganistan'da 13 sene Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) çalışan Rahmet kod adlı Afganlı ile yaptığı röportajı sayfalarına taşıdı.

WSJ'ye konuşan Rahmet, Özel Göçmen Vizesi başvuruları için sözleşme numarası, sertifikalar ve denetçilerinin adları ve adreslerinin istendiğine değinerek, "O zamanlar ülkemden ayrılmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Görevlerimiz gizli olduğu için de bize hiçbir şey vermediler." dedi.

"Memleketimdeki herkes, Amerikalılar için çalıştığımı ve ne tür bir iş yaptığımı bildiği için oraya dönemem. Dışarıda özgürce yürüyemiyorum ve hareket edemiyorum." diyen Rahmet, ailesiyle birlikte bir an önce Afganistan'dan ayrılması gerektiğini anlattı.

Gazetenin haberinde, Afganistan'ın 2001'deki işgalinden sonra ABD'nin ilk kaybının Amerikalının Mezar-ı Şerif'teki bir hapishanede öldürülen bir CIA ajanı olduğunu, kurumun daha sonrasında, çevirmen, casusluk ve güvenlik alanlarında 20 yıl boyunca yerel personel görevlendirme yoluna gittiği kaydedildi.

Haberin devamında, "Uzak bölgelerdeki görevler kayıtlardan uzak tutuldu veya çok gizli sınıflandırmaların arkasına saklandı." ifadesine yer verilirken, Afganistan'da 2016'dan bu yana 300'den fazla tercümanın öldürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki ise dün konuyla ilgili açıklamasında, "İnsanları rekor bir hızda işlemlerini yapıyor ve dışarı çıkarıyoruz." dedi.

Psaki, "Şu anda bu süreci yavaşlatan gereksinimlerin bazılarını düzene koymak için Kongre ile birlikte çalışıyoruz ve gerekli olması halinde olası tahliye için bir tür kapsamlı planlama yapıyoruz." diye konuştu.

1 Mayıs'ta başlayan Amerikan askerlerinin geri çekilme işlemlerinin 4 Temmuz'a kadar tamamlanabileceği, yaklaşık 7 bin civarındaki NATO gücünün ise 11 Eylül'e kadar bölgeden ayrılmaya hazırlandığı daha önceki bilgilendirmelerde yer almıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin çekildiği Afganistan'da, Taliban'dan korkan yerel işbirlikçiler ABD'ye sığınmak istiyor - Son Dakika


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