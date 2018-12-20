ABD'nin Çekilmesi Deaş ile Mücadeleye Zarar Verir"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını, "ABD'nin çekilmesi DEAŞ ile mücadeleye zarar verir" şeklinde yorumladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını, "ABD'nin çekilmesi DEAŞ ile mücadeleye zarar verir" şeklinde yorumladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme kararını eleştirdi. Maas, "Bu kararın beraberinde getireceği sonuçların DEAŞ ile mücadeleye zarar verecek ve şu ana kadar elde edilmiş olan başarıları tehlikeye atacak tehdidi sahiptir" ifadelerini kullandı. Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirten Maas, "DEAŞ püskürtülmüş durumda ancak tehdit henüz geçmiş değil. DEAŞ'la hem askeri hem de sivil araçlarla mücadele yürütülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Maas, Almanya'nın ortaklarıyla birlikte siyasi bir çözüm süreci için çaba sarf ettiğini belirterek Birleşmiş Milletler'in (BM) daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.



(Mehmet Koca/İHA)

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