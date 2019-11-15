Son Dakika Haberleri: ABD'nin çekilmesinin ardından Rusya Suriye'nin kuzeyinde helikopter üssü kurdu
Son Dakika Dünya ABD'nin çekilmesinin ardından Rusya Suriye'nin kuzeyinde helikopter üssü kurdu - Son Dakika Dünya

ABD'nin çekilmesinin ardından Rusya Suriye'nin kuzeyinde helikopter üssü kurdu

6 saat önce

ABD yönetimi, Suriye’deki askeri varlığını büyük oranda çekerken Rusya ülkenin kuzeyindeki Kamışlı kentinde helikopter üssü kurdu. Rusya’nın bu adımla sahadaki kontrolünü daha da arttırması bekleniyor.

ABD'nin çekilmesinin ardından Rusya Suriye'nin kuzeyinde helikopter üssü kurdu, System.String[]

Amerikan yönetimi Suriye'deki askeri varlığını büyük oranda çekerken, Rusya ülkenin kuzeyindeki Kamışlı kentinde helikopter üssü kurdu. Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV, helikopter üssünün Kamışlı Havaalanı'nda kurulduğunu açıkladı. Rusya'nın bu adımla sahadaki kontrolünü daha da arttırması bekleniyor.


Görüntülerde iki Mi-35 helikopterinin yeni üstte uçtuğu görüldü. Biri Mi-8 askeri nakliye helikopteri olmak üzere şu ana kadar üstte 3 helikopter konuşlandırıldı ancak bu sayı artacağı tahmin ediliyor.

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Suriye, Rusya, TV, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:01 
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