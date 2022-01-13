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ABD'nin Cenevre ve Paris'teki diplomatlarında "Havana Sendromu" vakaları iddiası - Son Dakika

ABD'nin Cenevre ve Paris'teki diplomatlarında "Havana Sendromu" vakaları iddiası

13.01.2022 18:35
ABD'nin Cenevre ve Paris'teki diplomatlarında "Havana Sendromu" vakaları iddiası

ABD'nin Paris ve Cenevre'deki diplomatlarında, "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalığa rastlandığı ve 1 kişinin tedavi için ABD'ye getirildiği öne sürüldü.

ABD'nin Paris ve Cenevre'deki diplomatlarında, "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalığa rastlandığı ve 1 kişinin tedavi için ABD'ye getirildiği öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Cenevre ve Paris'te görev yapan ABD'li diplomatlar 2021 yazında Havana Sendromuna yakalandı.

Cenevre'de görev yapan en az 3 diplomat bu sendroma yakalanırken, diplomatlardan birisi tedavi için ABD'ye getirildi.

Paris'te ise diplomatlara gönderilen gizli bir mailde en az 1 büyükelçilik çalışanının sendroma yakalandığı bilgisi verildi.

Cenevre ve Paris'te görülen vakalarla, ABD'li diplomatlarda görülen Havana Sendromu vakaları 200'e ulaştı.

Havana Sendromu nedir?

Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü.

Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli hastalığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Cenevre ve Paris'teki diplomatlarında 'Havana Sendromu' vakaları iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Cenevre ve Paris'teki diplomatlarında "Havana Sendromu" vakaları iddiası - Son Dakika
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