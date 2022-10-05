ABD'li diplomattan "Washington'un Cezayir'le ilişkileri güçlü" açıklaması

ABD'nin Cezayir Büyükelçisi Elizabeth Moore Aubin, ülkesinin Cezayir'le güçlü ve gelişen bir ilişkiye sahip olduğunu belirtti.

Büyükelçisi Aubin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bakan Lamamra ile bir araya gelmesinin önemini vurgulayan Aubin, "Lamamra ile görüşmek ve ABD ile Cezayir arasındaki güçlü ve gelişen ilişkileri ele almak büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

ABD'li diplomatın söz konusu açıklamaları Cezayir basınında, ABD'li senatörlerin Rusya'dan silah alımı nedeniyle Cezayir'e yaptırım uygulanması talebine dolaylı ret yanıtı olarak değerlendirildi.

Daha önce bazı medya organlarında çıkan haberlere göre, ABD'de 27 senatör, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup yazarak Rusya'dan silah alımı nedeniyle Cezayir'e yaptırım uygulanmasını istemişti.

Cezayir'den ise söz konusu atağa karşı herhangi bir yanıt gelmemişti.