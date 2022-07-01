Bu yılın başlarında bir fast food restoranında yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Yine bu yılın başlarında Millenium Park'ta bir çocuk silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Chicago, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD'nin Chicago eyaletinde çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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