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ABD'nin Çin'den stratejik petrol rezervlerini kullanıma açmasını istediği iddia edildi - Son Dakika

ABD'nin Çin'den stratejik petrol rezervlerini kullanıma açmasını istediği iddia edildi

17.11.2021 18:13
ABD'nin Çin'den stratejik petrol rezervlerini kullanıma açmasını istediği iddia edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile dün yaptığı çevrim içi görüşmede, Washington'ın uluslararası petrol fiyatlarının aşağı çekilmesi için Çin'den stratejik petrol rezervlerini kullanıma açmasını istediği öne sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile dün yaptığı çevrim içi görüşmede, Washington'ın uluslararası petrol fiyatlarının aşağı çekilmesi için Çin'den stratejik petrol rezervlerini kullanıma açmasını istediği öne sürüldü.

South China Morning Post'un, yetkililere dayandırdığı haberine göre, konu Biden ile Şi görüşmesinde ekonomik iş birliği kapsamında gündeme geldi.

ABD tarafının, Çin'den, küresel fiyatların aşağı çekilmesi için rezervlerini kullanıma açması yönünde yapacağı hamleye katılmasını istediği ileri sürüldü.

ABD, 727 milyon varil ile dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ise yaklaşık 200 milyon varil rezervi olduğu tahmin ediliyor. İki ülkenin bu alanda ortak hareket etmesinin petrol fiyatlarının seyrini kesin olarak etkileyeceği öngörülüyor.

Gazeteye konuşan yetkililer, Çin tarafının öneriye olumlu yaklaştığını ancak iç tüketim ihtiyaçlarını değerlendirme gereği duyarak henüz somut adım atmayı taahhüt etmekten kaçındığını belirti.

ABD, enflasyon artışını durdurmak için petrol fiyatlarının düşmesini istiyor

Çin'in kararı her ne olursa olsun ABD'nin yakın zamanda petrol rezervlerini kullanıma açacağını ilan etmesi bekleniyor. Rezervlerin 2022 başından itibaren aşamalı olarak piyasaya arz edileceği öngörülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı arz sıkıntısının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve ABD Merkez Bankasının canlandırma paketleriyle para arzını arttırması sonucu ABD'de enflasyon son 6 ayda yüzde 5 arttı. Ekim ayı enflasyonu yüzde 6,2'ye kadar çıktı.

Washington yönetimi bu ay başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ham petrol üretimini arttırmasını istedi fakat bu isteğine karşılık alamadı.

ABD'nin iç tüketimini 90 gün karşılayacak petrol rezervi bulunuyor. Çin'in ise 40-50 gün yetecek stratejik rezerve sahip olduğu tahmin ediliyor. İki ülkenin bu alanda iş birliği yapmasının, küresel fiyatların belirlenmesinde OPEC ve Rusya'nın etki gücüne karşı yeni bir denge unsuru yaratabileceği değerlendiriliyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Çin'den stratejik petrol rezervlerini kullanıma açmasını istediği iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Çin'den stratejik petrol rezervlerini kullanıma açmasını istediği iddia edildi - Son Dakika
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