ABD'nin Çin'li Markalara Antipatisi Atlantik'i Geçmedi
1 saat önce
Çinli Akıllı Telefonlar Avrupa Pazarının Üçte Birini Ele Geçirdi Huawei lider durumda görünen o ki, ABD'nin Çinli markalara antipatisi Atlantik'i geçmedi.
Çinli Akıllı Telefonlar Avrupa
Pazarının Üçte Birini Ele Geçirdi Huawei
lider durumda görünen o ki, ABD
'nin Çinli markalara antipatisi Atlantik'i geçmedi. Çinli Akıllı Telefonlar Avrupa Pazarının Üçte Birini Ele Geçirdi.
Piyasa analistlerinden Canalys'in paylaştığı son rakamlar, 2018'deki bir çok kişi tarafından hissedilen bir eğilimi gösteriyor. Avrupa'da da Çinli akıllı telefon satışlarının yükselişi gözler önüne serildi.
Xiaomi'nin kıtada daha fazla ülkeye genişlemesi ve OnePlus'ın kalıcı popülaritesiyle birlikte, Huawei ve Oppo markalarının büyük amiral gemisi modellerini duyurduğu açılış etkinlikleri bunda etkili oldu. Canalys verilerine göre; Avrupa'daki 2018'deki akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 32'sinin veya kabaca üçte birinin Çinli üreticilerden geldi. Huawei aslan payına sahip. Yüzde 23. Yılın sonlarındaki satışları da bunda etkili oldu.
Huawei açısından 2018 oldukça sıkıntılı geçti zira ABD'nin istihbarat teşkilatlarının açık bir şekilde cephe aldığı biliniyor. Ancak Amerikan Pazarındaki bu sıkıntıların Avrupa'yı etkilediğini söylemek, bu rakamlardan sonra zor. ABD'nin Huawei'ye ve diğer Çinli markalara yönelik mevcut antipatisine bağlı olarak – Çin'in akıllı telefon liderleri başka yerlerde de büyük başarılar elde ediyorlar.
Çinli Akıllı Telefonlar Avrupa Pazarının Üçte Birini Ele Geçirdi
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:28 Kaynak: Teknotalk.com
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