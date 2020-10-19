ABD'nin Colorado'da eyaletindeki 'Calwood' yangını böyle görüntülendi - Son Dakika

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder şehri yakınlarındaki 'Calwood' yangını nedeniyle çıkan duman kameraya yansıdı.Yangında 200 bin dönümlük alan kül oldu.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder şehri yakınlarındaki 'Calwood' yangını bölgede hayatı olumsuz etkiledi. ABD yerel medyasına yer alan habere göre, Colorado'da devam eden yangınlarda, 'Cameron Peak' yangını nedeniyle 200 bin dönümlük bir arazinin kül olduğu ve yangının yüzde 62'sinin kontrol altına alındığı ifade edildi. Yangında, Boulder şehri yakınlarında 7 bin dönümden fazla arazinin de kül olduğu ifade edilirken, gökyüzünün dumanlarla kaplı anı görgü tanıklarının kameralarına yansıdı.