Üye Girişi
ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül oldu - Son Dakika

ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül oldu

31.12.2021 10:15
ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül oldu

ABD'nin Colorado eyaletinde etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle yaklaşık 600 ev hasar gördü.

ABD'nin Colorado eyaletinde etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle yaklaşık 600 ev hasar gördü.

Eyalete bağlı Boulder County'de yangın, dün sabah saatlerinde başladı.

Saatte 169 kilometre hıza varan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşan yangında, yaklaşık 600 ev, bir otel ve bir alışveriş merkezi kül oldu.

Yetkililer, 1'i itfaiye memuru 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi.

Yetkililer, çok farklı noktalara yayılan yangınların bir kısmının rüzgarın etkisi ile devrilen elektrik direklerinden kaynaklandığını aktardı.

Bilim insanları, aşırı kuru ve rüzgarlı havaların iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu ve yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını düşünüyor.

Öte yandan eyalet genelinde, kış yağışlarının da mevsim normallerinin altında kaldığı biliniyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Colorado, Yangın, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül oldu - Son Dakika


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91! Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91!         
10:00
Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi         
08:44
Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı         
21:34
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek         
13:08
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu
10:13 Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!
10:00 Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91!
09:54 TBMM'de 2021 yılında 54 milletvekili hiçbir çalışmaya katılmadı
09:49 Sedat Peker davasında yeni gelişme! Tutuklular suçlamaları kabul etmiyor
09:43 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "özel teftiş" açıklaması: Bakanlığa bağlı müfettişler mesaiye başladı
09:37 Osmanlı torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi
09:34 Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan "icazet belgesi" aldı!
09:20 Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!
09:20 Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 10:24:19. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Colorado eyaletinde çıkan yangınlarda yüzlerce ev kül oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement