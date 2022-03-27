ABD'nin Colorado eyaletinde orman yangını nedeniyle 20 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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ABD'nin Colorado eyaletinde orman yangını nedeniyle 20 bin kişi tahliye edildi

27.03.2022 19:59
ABD'nin Colorado eyaletinde orman yangını nedeniyle 20 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kenti civarında devam eden orman yangını nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kenti civarında devam eden orman yangını nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Boulder İtfaiye Kurtarma tarafından yapılan açıklamada, kentin güney kesimindeki tepelerde dün başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yangın söndürücü uçakların da katılımıyla yangının yerleşim yerlerinden uzak tutulmaya çalışıldığı, buna rağmen dünden beri yaklaşık 20 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği açıklandı.

Yangının tehlike arz etmeyecek seviyede kontrol altına alınması durumunda vatandaşların evlerine dönmesine izin verileceği bildirildi.

Aralık sonunda aynı bölgede çıkan yangında yaklaşık 1100 ev zarar görmüştü.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Colorado, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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