ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu 5 çocuk yaralandı - Son Dakika

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 5 çocuk tedavi altına alındı.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, Colorado'da Aurora Merkez Lisesinin yakınındaki bir parkta, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından silahla yaralanan, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuğun ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin saldırgana karşılık verdiği ifade edildi.

Çocukların sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.