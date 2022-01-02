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ABD'nin Colorado eyaletinde tarihin en büyük yangını kar yağışlarıyla söndü - Son Dakika

ABD'nin Colorado eyaletinde tarihin en büyük yangını kar yağışlarıyla söndü

02.01.2022 11:23
ABD'nin Colorado eyaletinde tarihin en büyük yangını kar yağışlarıyla söndü

ABD'nin Colorado eyaletinde yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan, bölge tarihinin en büyük yangını kar yağışlarıyla sona erdi.

ABD'nin Colorado eyaletinde yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan, bölge tarihinin en büyük yangını kar yağışlarıyla sona erdi.

Eyalete bağlı Boulder County'de perşembe sabah saatlerinde başlan yangın saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti. Eyalet tarihinin en büyük yangınında, Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi.

Yetkililer, biri itfaiye memuru altı kişinin yaralandığını, üç kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaşırken tarihi yangının bölgede etkili olan kar yağışıyla sona erdiği ifade edildi.

Yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan yangında 1000 ev hasar gördü, bir otel ve bir alışveriş merkezi kül oldu.

Yerleşim yerlerindeki yangınların bir kısmının rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direklerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Bilim insanları, aşırı kuru ve rüzgarlı havaların iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu ve yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını söylüyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'nin Colorado eyaletinde tarihin en büyük yangını kar yağışlarıyla söndü - Son Dakika
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