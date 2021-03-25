ABD'nin Colorado eyaletindeki silahlı saldırıyı düzenleyen zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika

NEW ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir markete silahlı saldırı düzenleyen ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırgan Ahmad Al Aliwi Alissa (21) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Colorado Bölge Mahkemesindeki duruşmada, Alissa'nın avukatı Kathryn Herold, mahkemenin ertelenmesini istedi.

Herold, "Resmi bir değerlendirme yapılana kadar Bay Alissa'nın aklı rahatsızlığının durumunu bilmeden başlayamayız." ifadesini kullandı.

Boulder Bölge Savcısı Michael Dougherty de saldırının yapıldığı markette incelemelerin hala sürdüğünü ve saldırgana yönelik ek suçlamalar yapabileceklerini belirtti.

Yaklaşık 10 dakika süren duruşmada hakim, Alissa'nın kefaletsiz tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı delillerin toplanması için 2 ila 3 ay sonraki bir tarihe erteledi.

Alissa, 22 Mart'ta Boulder'daki bir markete düzenlediği saldırıda biri polis memuru olmak üzere yaşları 20 ila 65 arasında değişen 10 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Yaralı olarak gözaltına alına Alissa hakkında savcılık birinci dereceden 10 cinayet suçlamasıyla yargılanması için dava açmıştı.