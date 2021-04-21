ABD'nin Columbus kentinde siyahi genç kızın öldürülmesi, polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı - Son Dakika

ABD'de George Floyd davasında kararın açıklandığı gün siyahi bir genç kızın polis tarafından vurularak hayatını kaybetmesi, ülkede ırkçılık ve polisin orantısız şiddeti ile ilgili tartışmaların fitilini yeniden ateşledi.

Ohio eyaletinin Columbus kentinde, iki kişiye bıçakla saldırıda bulunduğu iddia edilen 16 yaşlarındaki siyahi genç kız polis tarafından vurularak öldürüldü.

Columbus polisi, tepkiler üzerine olaya müdahale eden polisin gövdesindeki kamerayla kaydedilen görüntüleri basınla paylaştı.

Basına göre görüntülerde, emniyet güçlerine ulaşan yardım çağrısına yanıt vermek üzere olay yerine gelen polis memurunun bir kavga esnasında iki kişiye bıçakla saldıran siyahi genç kıza dört el ateş ettiği, polis memuru tarafından yakın mesafeden vurulan genç kızın yere yığıldığı ve elindeki bıçağı yere düşürdüğü görülüyor.

Olay yerindeki bir tanığın "Onu vurmana gerek yoktu, o sadece bir çocuk!" diye bağırdığı ve polisin de "Bıçağı vardı. Ona (kıza) doğru gidiyordu" sözlerinin işitildiği belirtiliyor.

Polis, hastaneye kaldırılan genç kızın öldüğünü açıkladı.

Olayın, George Floyd kararının açıklanmasına dakikalar kala meydana gelmesi, kentte polis reformu için gösteri yapmak için toplanan protestocu grubunun tepkisini çekti. Polis merkezinin önüne giden yaklaşık 100 kişilik grup, yetkililerin görüntüleri paylaştığı sırada "Adını söyle" "O sadece bir çocuktu" şeklinde slogan attı.

Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther, yaptığı açıklamada, öldürülen genç kızın yakınlarına başsağlığı dilerken, olaya müdahale eden polis memurunu savundu. Ginther, görüntülere dayanarak polisin diğer bir genç kızı korumak üzere harekete geçtiğinin anlaşıldığını söyledi.

Columbus Emniyet Müdürlüğüne vekalet eden Michael Woods da eyalet yasalarının polise kendilerini veya başkalarını korumak için ölümcül güç kullanma izni verdiğini, saldırının bunu gerektirecek türden bir olay olup olmadığını soruşturacağını ifade etti.

George Floyd'un ölümü

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.