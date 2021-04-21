ABD'nin Columbus kentinde siyahi genç kızın öldürülmesi, polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı - Son Dakika

ABD'nin Columbus kentinde siyahi genç kızın öldürülmesi, polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı

21.04.2021 14:09
ABD'nin Columbus kentinde siyahi genç kızın öldürülmesi, polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı, System.String[]

ABD'de George Floyd davasında kararın açıklandığı gün siyahi bir genç kızın polis tarafından vurularak hayatını kaybetmesi, ülkede ırkçılık ve polisin orantısız şiddeti ile ilgili tartışmaların fitilini yeniden ateşledi.

ABD'de George Floyd davasında kararın açıklandığı gün siyahi bir genç kızın polis tarafından vurularak hayatını kaybetmesi, ülkede ırkçılık ve polisin orantısız şiddeti ile ilgili tartışmaların fitilini yeniden ateşledi.

Ohio eyaletinin Columbus kentinde, iki kişiye bıçakla saldırıda bulunduğu iddia edilen 16 yaşlarındaki siyahi genç kız polis tarafından vurularak öldürüldü.

Columbus polisi, tepkiler üzerine olaya müdahale eden polisin gövdesindeki kamerayla kaydedilen görüntüleri basınla paylaştı.

Basına göre görüntülerde, emniyet güçlerine ulaşan yardım çağrısına yanıt vermek üzere olay yerine gelen polis memurunun bir kavga esnasında iki kişiye bıçakla saldıran siyahi genç kıza dört el ateş ettiği, polis memuru tarafından yakın mesafeden vurulan genç kızın yere yığıldığı ve elindeki bıçağı yere düşürdüğü görülüyor.

Olay yerindeki bir tanığın "Onu vurmana gerek yoktu, o sadece bir çocuk!" diye bağırdığı ve polisin de "Bıçağı vardı. Ona (kıza) doğru gidiyordu" sözlerinin işitildiği belirtiliyor.

Polis, hastaneye kaldırılan genç kızın öldüğünü açıkladı.

Olayın, George Floyd kararının açıklanmasına dakikalar kala meydana gelmesi, kentte polis reformu için gösteri yapmak için toplanan protestocu grubunun tepkisini çekti. Polis merkezinin önüne giden yaklaşık 100 kişilik grup, yetkililerin görüntüleri paylaştığı sırada "Adını söyle" "O sadece bir çocuktu" şeklinde slogan attı.

Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther, yaptığı açıklamada, öldürülen genç kızın yakınlarına başsağlığı dilerken, olaya müdahale eden polis memurunu savundu. Ginther, görüntülere dayanarak polisin diğer bir genç kızı korumak üzere harekete geçtiğinin anlaşıldığını söyledi.

Columbus Emniyet Müdürlüğüne vekalet eden Michael Woods da eyalet yasalarının polise kendilerini veya başkalarını korumak için ölümcül güç kullanma izni verdiğini, saldırının bunu gerektirecek türden bir olay olup olmadığını soruşturacağını ifade etti.

George Floyd'un ölümü

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Polis Memuru, George Floyd, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Columbus kentinde siyahi genç kızın öldürülmesi, polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Milan, Milan, "Süper Lig'den çekiliyoruz ama yeni oluşumun hazırlığındayız" bildirisiyle bir kaos ateşi daha yaktı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı İngiltere'deki taraftarların katkısıyla küresel çapta bir dayanışma ortamının başlangıcı yapıldı         
15:10
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu         
14:37
ABD'de aktivistler korona aşısı olmaya teşvik için uyuşturucu madde dağıtmaya başladı ABD'de aktivistler korona aşısı olmaya teşvik için uyuşturucu madde dağıtmaya başladı         
14:17
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu Son Dakika! Erdoğan'dan kendisine Menderes benzetmesi CHP'li Altay hakkında suç duyurusu         
13:53
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
Memur-Sen emekli ikramiyelerine zam istedi Memur-Sen emekli ikramiyelerine zam istedi         
12:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Baştan sona cehalet         
12:23
Hatay'daki kayıp atlarla ilgili yeni detaylar! Bakamayınca kayıp ihbarı yapmışlar Hatay'daki kayıp atlarla ilgili yeni detaylar! Bakamayınca kayıp ihbarı yapmışlar         
12:11
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin         
10:29
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 15:17:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Columbus kentinde siyahi genç kızın öldürülmesi, polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei