ABD'nin davetiyle 40 dünya liderinin katıldığı İklim Zirvesi başladı - Son Dakika

ABD'nin davetiyle 40 dünya liderinin katıldığı İklim Zirvesi başladı

22.04.2021 15:37
ABD'nin davetiyle 40 dünya liderinin katıldığı İklim Zirvesi başladı, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden'ın ???????26 Mart'ta, 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi, Biden'ın konuşmasıyla başladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ???????26 Mart'ta, 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi, Biden'ın konuşmasıyla başladı.

İki gün sürecek zirvede, gelecek 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacak.

Zirvede açılış konuşmasını yapan ABD Başkanı Biden, yeni sunduğu altyapı planında da iklim değişikliğinin etkilerine temas ettiklerini belirterek, "Ben hem kritik altyapımızı inşa etmek hem de temiz teknolojiyi bunlara uygulamak istiyorum. Bunlar hem bugüne hem de yarına yatırım olacaktır." ifadesini kullandı.

İklim değişikliği konusunda bilimin inkar edilemeyeceğini ve eylemsiz kalamayacaklarını vurgulayan Biden, altyapı paketi kapsamında ülke geneline elektrikli araç şarj istasyonları kurulması, eski madenlerdeki gaz sızıntılarının önlenmesi, karbon ve sera gazı salınımları ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını önerdiklerini anlattı.

Ülkedeki tüm sektörlere iklim değişikliği noktasında önemli görevler düştüğünün altını çizen Biden, "ABD, 2030'a kadar sera gazı salınımını yarı yarıya düşürmeyi planlıyor. Millet olarak bu hedefe doğru ilerliyoruz. Sadece daha müreffeh yaşamak için değil, daha sağlıklı, adil ve temiz bir gezegen için de ekonomik adımlar atarsak, bunu gerçekleştirebiliriz." mesajını verdi.

2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu

ABD'nin 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu seviyesine ulaşmayı da amaçladığını vurgulayan Biden, "Ancak Amerika, dünyadaki karbon emisyonunun sadece yüzde 50'sinden daha azını teşkil ediyor. Hiçbir millet bu sorunu tek başına çözemez. Dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden ülkeler olarak adım atmalıyız." çağrısında bulundu.

Tüm ülkelerin temiz enerji adına cesur adımlar atması gerektiğini kaydeden Biden, "Hadi daha sürdürülebilir bir gelecek için yarışalım. Çağımızın bu varoluşsal kriziyle anca böyle başa çıkabiliriz. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Bugünkü zirvenin kasım ayında Glasgow'da yapılacak iklim zirvesi için de önemli bir adım olduğuna işaret eden Biden, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Blinken'dan zirvede "diplomasi" vurgusu

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da iklim değişikliyle mücadelede küresel bir işbirliğinin önemine işaret ederek tüm ülkelerin bu küresel sorunla mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Blinken, diplomasiyi daha fazla çalıştırarak bu sorunun çözümüne ilişkin yolların ortak bir şekilde aranması gerektiğini, bu yönüyle İklim Zirvesi'nin önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel gibi dünya liderlerinin yanı sıra, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ilk oturumda konuşması bekleniyor.

Avrupa Birliği, Joe Biden, Karbon, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin davetiyle 40 dünya liderinin katıldığı İklim Zirvesi başladı - Son Dakika


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