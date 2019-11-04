Son Dakika Haberleri: ABD'nin de katıldığı uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı
Son Dakika Güncel ABD'nin de katıldığı uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı

ABD'nin de katıldığı uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı

7 saat önce

Uluslararası "IMX19" deniz tatbikatı ABD'nin de katılımıyla Bahreyn'de başladı.

ABD'nin de katıldığı uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı, System.String[]

Uluslararası "IMX19" deniz tatbikatı ABD'nin de katılımıyla Bahreyn'de başladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri, uluslararası deniz tatbikatına katılmak üzere Bahreyn'deki Selman deniz üssüne geldi. Deniz kuvvetlerini, başkent Manama'daki Suudi Arabistan Askeri Ataşesi Fehd bin İbrahim es-Seniyyan karşıladı.

Açıklamada, bugün başlayan "IMX19" deniz tatbikatına, ABD Deniz Kuvvetleri de dahil olmak üzere 56 ülke ile 7 uluslararası kuruluşun katıldığı kaydedildi.

Açıklamada tatbikatın ilk aşamasında uluslararası deniz ticareti ve seyrüsefer serbestisiyle ilgili teorik eğitim verileceği, ikinci aşamada ise uluslararası deniz ulaşımına yönelik tehditleri etkisiz hale getirmek amacıyla tatbikata katılan tüm gemilerin denize açılacağı dile getirildi.

Tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama: Zehirli otlar karıştı
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar son bir ayın en düşük seviyesine geriledi Amerika'da düğünde şaşkına çeviren kare! Nedimelerin pozu tartışma yarattı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 11:21:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin de katıldığı uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]