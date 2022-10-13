ABD'nin de olduğu 6 ülkeden Etiyopya'daki taraflara çatışmaları durdurun çağrısı - Son Dakika
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ABD'nin de olduğu 6 ülkeden Etiyopya'daki taraflara çatışmaları durdurun çağrısı

13.10.2022 11:34
ABD'nin de olduğu 6 ülkeden Etiyopya'daki taraflara çatışmaları durdurun çağrısı

ABD, İngiltere, Almanya, Danimarka, Avustralya ve Hollanda ortak açıklamayla Etiyopya'da hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında devam eden çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı.

ABD, İngiltere, Almanya, Danimarka, Avustralya ve Hollanda ortak açıklamayla Etiyopya'da hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında devam eden çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı.

Altı ülke tarafından Etiyopya'daki çatışmalara ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Etiyopya'da devam eden çatışmalar ve insani krize dikkat çekilerek, "Etiyopya hükümetini ve TPLF'yi acil olarak çatışmaları sonlandırmaya, insani yardıma izin vermeye ve Afrika Birliği öncülüğündeki barış görüşmelerine başlamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Eritre ordusunun Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalara dahil olmasının kınandığı açıklamada, Etiyopya topraklarından geri çekilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, sivillere yönelik şiddet eylemleri de kınandı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Etiyopya ile TPLF arasında Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğunda yapılması planlanan barış müzakereleri ertelenmişti. Addis Ababa hükümeti ve TPLF, mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için AfB'nin barış müzakereleri teklifini kabul etmişti.

Heyetlerin 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyordu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'nin de olduğu 6 ülkeden Etiyopya'daki taraflara çatışmaları durdurun çağrısı - Son Dakika
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