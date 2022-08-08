ABD'nin Delaware eyaletinde yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bethany Beach kasabasında bulunan bir sahilde onlarca şemsiye rüzgarın şiddetine dayanamayarak okyanusa uçtu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çok sayıda kişinin o anlarda sahili hızla terk ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Delaware, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD'de şiddetli rüzgar şemsiyeleri okyanusa uçurdu - Son Dakika

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