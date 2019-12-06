ABD'nin deniz hava üssüne silahlı saldırı
6 saat önce
ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahlı saldırı düzenlenirken saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahlı saldırı düzenlenirken saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise öldürüldüğü açıklandı.
Öte yandan yerel medya en az 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayın yerel saatle 06.45 sıralarında gerçekleştiği bildirildi. - FLORIDA
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