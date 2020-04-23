ABD'nin Desteğini Kaybeden Dünya Sağlık Örgütü'ne Çin Yardımı - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji ABD'nin Desteğini Kaybeden Dünya Sağlık Örgütü'ne Çin Yardımı - Son Dakika

ABD'nin Desteğini Kaybeden Dünya Sağlık Örgütü'ne Çin Yardımı

29 dakika önce

Çin, ABD desteğini kaybeden Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.

ABD'nin Desteğini Kaybeden Dünya Sağlık Örgütü'ne Çin Yardımı, System.String[]

Çin, ABD desteğini kaybeden Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.

ABD Desteği Kesince Çin Devreye Girdi

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda, DSÖ'nün salgın konusunda dünyayı yanılttığını ve gerekli adımları zamanında atmadığı gerekçesiyle bu kuruma sağladıkları fonları askıya aldıklarını açıklamıştı.

Ancak şimdilerde Çin tarafından DSÖ adına sevindirici bir haber geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'ne yeni tip coronavirüs (covid-19) pandemisiyle yürüttüğü mücadelede destek vereceğini açıkladı. Geng Şuang, bu kapsamda 30 milyon dolar bağış yapacaklarını duyurdu.

At this crucial moment, supporting WHO is supporting Multilateralism and Global Solidarity.

— Hua Chunying ??? (@SpokespersonCHN) April 23, 2020

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Geng Şuang, 11 Mart'ta Çin'in 20 milyon dolar nakit bağış yaptığını da hatırlatarak, "Bu kritik anda DSÖ'nün desteklenmesi çok taraflılığı ve küresel dayanışmayı desteklemektir." ifadelerine yer verdi.

Çin'in DSÖ'ye bağış yapma kararının, kuruma en büyük katkıyı sağlayan ABD'nin fonları kestiğini açıklamasından yaklaşık 1 hafta sonra gelmesi dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:26 

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