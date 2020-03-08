ABD'nin dev market zincirleri, temizlik ürünlerinin satışına limit getirdi - Son Dakika
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ABD'nin dev market zincirleri, temizlik ürünlerinin satışına limit getirdi

1 saat önce

NEW Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüsün (Kovid-19) giderek yayılması tüketim alışkanlıklarını değiştirirken zincir mağazalar özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışına limit getirmek durumunda kaldı.

ABD'nin dev market zincirleri, temizlik ürünlerinin satışına limit getirdi, System.String[]

NEW Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüsün (Kovid-19) giderek yayılması tüketim alışkanlıklarını değiştirirken zincir mağazalar özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışına limit getirmek durumunda kaldı.

New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği COSTCO, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerin girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market yöneticileri, herkese yetmesi için su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirdi.

Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı.

Market yöneticileri, müşteriler arasında zaman yaşanan kavgalara ve paniğe son vermek için çareyi bazı ürünlerin satışını 2 adetle sınırlandırdı, kapılarda polisler görevlendirildi.

New Jersey'in Bergen County, Teterboro kasabasında bulunan toptan satış marketi COSTSO önünde yoğunluktan sürücüler araçlarını park edecek yer bulamadı, girişlerde ve kasalarda uzun kuyruklar oluştu. Market görevlileri ise koronavirüse karşı önlem olarak alışveriş arabalarını her seferinde dezenfekte etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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