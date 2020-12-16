ABD'nin doğu yakası sezonun ilk kar fırtınasına hazırlanıyor - Son Dakika

ABD'nin doğu yakası sezonun ilk kar fırtınasına hazırlanıyor

16.12.2020 04:13
ABD'nin doğu yakası sezonun ilk kar fırtınasına hazırlanıyor, System.String[]

NEW ABD'nin doğu yakası bugün, 60 milyondan fazla kişiyi etkisi altına alması beklenen sezonun ilk şiddetli kar fırtınasına hazırlanıyor.

NEW ABD'nin doğu yakası bugün, 60 milyondan fazla kişiyi etkisi altına alması beklenen sezonun ilk şiddetli kar fırtınasına hazırlanıyor.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Virginia'dan Maine eyaletine kadar ülkenin doğu kesimini etkisi altına alacak kar fırtınası için vatandaşlara gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulundu.

Bugün ABD doğu yakası saatiyle 14.00 sularında başlayıp perşembe 13.00'e kadar devam edecek olan, özellikle gece 18.00 ile sabah 8.00 arasında şiddetleneceği belirtilen fırtınanın, bazı bölgelerde yarım metreyi bulan kar kalınlığına neden olacağı kaydedildi.

Kar yağışı sırasında fırtınanın saatte 80 kilometreye ulaşabileceği, bunun, milyonlarca kişiyi etkileyebilecek elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden olabileceği ifade edildi.

Yetkililerin, vatandaşlara evlerinde en az 2 günlük erzak bulundurması tavsiyesi üzerine marketlerde raflar boşalırken, kar yağışı boyunca görülecek buzlanma nedeniyle mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

"İnsanlar bu kar fırtınasını ciddiye almalı"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde 2 binden fazla kar temizleyici ve 700'den fazla tuz dağıtıcı kamyonu kar fırtınası ve sonrasında çalışmak için hazır beklettiklerini kaydederek, "İnsanlar bu kar fırtınasını ciddiye almalı." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisi nedeniyle yaşanan bütçe kesintilerinden dolayı şehir çalışanlarında azalma yaşandığına dikkat çekilerek, önceki kar fırtınalarına göre bu fırtınada sokak ve caddeleri temizlemenin zaman alabileceği kaydedildi.

New York Ulaşım Dairesi de şehir içinde yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki yer üstü tren servisini ve otobüs hizmetlerini kar fırtınası nedeniyle durduracaklarını açıkladı.

Yetkililer, son üç yılın en şiddetli kar fırtınası olmasını bekledikleri kar yağışı nedeniyle oluşacak kötü hava koşullarının, pazartesiden bu yana devam eden Kovid-19 aşısı dağıtımı ve uygulamasını da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Meteoroloji, Virginia, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin doğu yakası sezonun ilk kar fırtınasına hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın "Emekli ol" çağrısına tepki gösterdi Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması: Böyle hukuk olur mu? Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması: Böyle hukuk olur mu?         
00:35
Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, "Aşınızı yaptırın" tavsiyesinde bulundu         
00:05
Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı         
22:57
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum         
15:01
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 04:24:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin doğu yakası sezonun ilk kar fırtınasına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei