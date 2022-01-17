ABD'nin doğusunda kar fırtınası: 2 ölü - Son Dakika

ABD'nin Doğu kıyısında etkili olan kar fırtınası nedeniyle Georgia, Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde acil durum ilan edilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin doğu kıyısındaki eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Dün kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Kuzey Carolina eyaletinde bir aracın yoldan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki Brevard Üniversitesi'ne ait bir yurdun çatısının yoğun kar nedeniyle çöktüğü bildirilirken olayda yaralanan olmadığı açıklandı. Florida'da ise kasırga nedeniyle 30 prefabrik ev ve 25 konutta hasar meydana geldi.

235 kişi elektriksiz kaldı

Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Florida eyaletlerinde dün toplamda 235 bin kişi elektrik kesintisi yaşarken, Georgia, Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde acil durum ilan etti. Georgia Eyalet Valisi Brian Kemp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah mümkünse evde kalın ve yola çıkmayın. Eyaletimizin birçok yerinde kış fırtınaları etkili olacak" dedi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi'nin açıklamasına göre, bugün ABD'nin Kuzeyindeki yer alan bazı bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.

ABD'li yetkililer, kar fırtınasının ülkenin kuzeydoğusuna ve Kanada'ya yöneldiğini belirterek halka gerekli tedbirleri alması konusunda uyarıda bulundu. - GEORGIA