ABD'nin doğusunda kar fırtınası etkisini sürdürüyor - Son Dakika

ABD'nin doğusunda kar fırtınası etkisini sürdürüyor

01.02.2021 23:05
ABD'nin doğusunda kar fırtınası etkisini sürdürüyor, System.String[]

NEW ABD'nin orta batısında başlayan ve dün geceden itibaren ülkenin doğu kesimini etkisi altına alan yılın ilk kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

NEW ABD'nin orta batısında başlayan ve dün geceden itibaren ülkenin doğu kesimini etkisi altına alan yılın ilk kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ulusal Meteoroloji Servisi, kar fırtınasının New York ve New Jersey eyaletlerinde salı gününe kadar, Maine ve Vermont gibi kuzey doğu eyaletlerinde ise çarşamba gününe kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.

New York ve New Jersey eyaletleri, "acil durum" ilan ederken, kar yağışının birçok bölgede 60 santimetre kalınlığı bulabileceği kaydedildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kar fırtınası devam ederken zorunlu olmayan şehir içi trafiğine yasak getirildiğini belirterek, şehirdeki metronun yer üstü hatları dahil toplu taşıma araçlarının da yerel saatle 14.00'den itibaren sınırlandırılacağını açıkladı.

New Jersey Valisi Phil Murphy ise pazartesi sabahı itibarıyla yaklaşık 1500 evin elektriksiz kaldığını belirterek, devam eden şiddetli kar fırtınasının daha fazla alanda elektrik kesintilerine neden olmasını beklediklerini kaydetti.

Kar fırtınası, dalga seviyesini de yükseltebilir

Ulusal Meteoroloji Servisi New York ofisinden Bill Goodman, doğu yakasını vuran kuvvetli kar fırtınasının deniz seviyesini de yükseltebileceği uyarısında bulunarak, New York şehrinin 2012'deki Sandy kasırgasından bu yana en yüksek su kabarmasının görebileceğine işaret etti.

Goodman, CNN'e yaptığı açıklamada, gece yarısında New York kıyılarında su seviyesinin 90 santimetreye kadar ulaşabileceğini söyledi.

Kar fırtınası nedeniyle New York, New Jersey ve Pensilvanya başta olmak üzere ülkenin doğu yakasındaki birçok havalimanında uçak seferleri iptal edildi.

Ayrıca, fırtınanın Connecticut, New Jersey, Rhode Island, Philadelphia, New York ve başkent Washington'ın bir kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dağıtımı ve uygulamalarını da engellediği kaydedildi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in da kar fırtınası hakkında bilgilendirildiğini ve fırtınanın etkili olduğu eyalet yönetimleriyle temas halinde olduklarını kaydetti.

Biden'in bugün Dışişleri Bakanlığına yapması planlanan ziyareti de kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, New York, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin doğusunda kar fırtınası etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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