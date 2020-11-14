Son dakika dünya: ABD'nin doğusunu sel vurdu: 3 ölü, 2 kayıp - Son Dakika

ABD'nin doğusunu sel vurdu: 3 ölü, 2 kayıp

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin kuzeyinde meydana gelen sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin sular altında kalan bir araçtan sürücüyü kurtarma anları ise kameralara yansıdı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Winston- Salem kentinde meydana gelen sağanak yağışlar sele neden oldu. Kentte 3 kişinin selde yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin, selden etkilenenleri kurtarmak için yoğun çaba harcadıkları ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, itfaiye ekiplerinin sel sularında duran aracının içerisinde mahsur kalan bir sürücüyü kurtardığı görüldü.