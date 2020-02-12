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ABD'nin ek vergisiyle zarara uğrayan Fransız şarap üreticileri 300 milyon euro tazminat talep etti
7 saat önce
Fransız şarap üreticileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ek tarifeler nedeniyle yaşadıkları zararın tazmini için Fransız devleti ve Airbus'tan 300 milyon euro istedi
Fransız şarap üreticileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ek tarifeler nedeniyle yaşadıkları zararın tazmini için Fransız devleti ve Airbus'tan 300 milyon euro istedi.
ABD Başkanı Donald Trump Avrupalı havacılık devi Airbus'ın aldığı devlet destekleri sayesinde Amerikalı Boeing karşısında haksız rekabet gücü kazandığını ileri sürerek ekim ayından itibaren Fransız şarabı gibi Avrupa'dan ithal edilen başlıca ürünlere yüzde 25 ilave gümrük vergisi koymaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:30
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