ABD'nin ek vergisiyle zarara uğrayan Fransız şarap üreticileri 300 milyon euro tazminat talep etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin ek vergisiyle zarara uğrayan Fransız şarap üreticileri 300 milyon euro tazminat talep etti - Son Dakika Dünya

ABD'nin ek vergisiyle zarara uğrayan Fransız şarap üreticileri 300 milyon euro tazminat talep etti

7 saat önce

Fransız şarap üreticileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ek tarifeler nedeniyle yaşadıkları zararın tazmini için Fransız devleti ve Airbus'tan 300 milyon euro istedi

ABD'nin ek vergisiyle zarara uğrayan Fransız şarap üreticileri 300 milyon euro tazminat talep etti, System.String[]

Fransız şarap üreticileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ek tarifeler nedeniyle yaşadıkları zararın tazmini için Fransız devleti ve Airbus'tan 300 milyon euro istedi.


ABD Başkanı Donald Trump Avrupalı havacılık devi Airbus'ın aldığı devlet destekleri sayesinde Amerikalı Boeing karşısında haksız rekabet gücü kazandığını ileri sürerek ekim ayından itibaren Fransız şarabı gibi Avrupa'dan ithal edilen başlıca ürünlere yüzde 25 ilave gümrük vergisi koymaya başladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:30 
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