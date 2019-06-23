Son Dakika Haberleri: ABD'nin ekonomi çalıştayına Filistin'den 'rüşvet' tepkisi
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ABD'nin ekonomi çalıştayına Filistin'den 'rüşvet' tepkisi

42 dakika önce

Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in öncülüğünde Bahreyn'de gelecek hafta düzenlenecek "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayını, "İsrail lehine çözüm için Filistin'e ödenecek rüşvet" olarak nitelendiriyor

ABD'nin ekonomi çalıştayına Filistin'den 'rüşvet' tepkisi, System.String[]
Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner öncülüğünde Körfez ülkesi Bahreyn'de gelecek hafta düzenlenecek "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayını, "İsrail lehine çözüm için Filistin'e ödenecek rüşvet" olarak nitelendiriyor.

Kushner'in planının 'afaki sözlerden' ibaret olduğunu belirten Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, Orta Doğu sorununun sadece siyasi çözümle mümkün olacağını dile getirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:23 
Ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Dünya
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