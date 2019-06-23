ABD'nin ekonomi çalıştayına Filistin'den 'rüşvet' tepkisi
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Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in öncülüğünde Bahreyn'de gelecek hafta düzenlenecek "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayını, "İsrail lehine çözüm için Filistin'e ödenecek rüşvet" olarak nitelendiriyor
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:23
Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump
'ın damadı Jared Kushner
öncülüğünde Körfez
ülkesi Bahreyn
'de gelecek hafta düzenlenecek "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayını, "İsrail
lehine çözüm için Filistin'e ödenecek rüşvet" olarak nitelendiriyor.
Kushner'in planının 'afaki sözlerden' ibaret olduğunu belirten Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, Orta Doğu
sorununun sadece siyasi çözümle mümkün olacağını dile getirdi.
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