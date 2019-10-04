Son Dakika Haberleri: - ABD'nin En Büyük Eğlence Fuarı 'Comic Con' Başladı
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- ABD'nin En Büyük Eğlence Fuarı 'Comic Con' Başladı

1 saat önce

- ABD'nin en büyük eğlence fuarı 'Comic Con' başladıNEW YORK - ABD'nin en büyük eğlence fuarlarından '2019 Comic Con', New York'ta başladı.

- ABD'nin en büyük eğlence fuarı 'Comic Con' başladı

NEW YORK - ABD'nin en büyük eğlence fuarlarından '2019 Comic Con', New York'ta başladı.

ABD'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen '2019 Comic Con', Perşembe günü New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve 6 Ekim'e kadar sürecek olan fuar, ABD'nin en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Fuarda çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açılıyor. Birçok etkinlik ve panellerin düzenlendiği fuarda, ziyaretçilerin ünlü film karakterlerinin kostümlerini giymesi de dikkat çekiyor.

- ABD'nin En Büyük Eğlence Fuarı 'Comic Con' Başladı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:01 Kaynak: İHA
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