ABD'nin en büyük iki brokeraj şirketi birleşiyor

Yatırımcılara düşük komisyonlu aracılık hizmeti sağlayan Charles Schwab, rakibi online komisyon sitesi TD Ameritrade'ı 26 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, TD Ameritrade, Charles Schwab'ın hisse başına yaklaşık 52,23 (veya hisse başına 1,0837 Schwab hissesi) teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, TD Ameritarde hisse fiyatının çarşamba günkü kapanış fiyatının yüzde 26 daha fazlasına veya 20 Kasım itibariyle 30 günlük fiyat ortalamasının yüzde 17 daha fazlasına geliyor. Böylece şirketin satın alma değeri 26 milyar dolar civarında hesaplanıyor.

Satın almanın gerekli izinlerin alındıktan sonra 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Açıklama sonrasında TD Ameritrade hisseleri yaklaşık yüzde 2,8 değer kazanırken, Cypress Semiconductors'ın hisseleri de yaklaşık yüzde 2,1 geriledi.

Schwab ve TD Ameritrade birleşmesi onaylanırsa, yeni şirketin toplam varlıkları 5 trilyon doların üzerinde olacak.