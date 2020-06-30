ABD'nin en büyük perakendecisi Walmart'tan "tüm hayatlar önemlidir" yazılı ürünlere yasak - Son Dakika

ABD'nin en büyük perakendecisi Walmart'tan "tüm hayatlar önemlidir" yazılı ürünlere yasak

NEW ABD'nin zincir mağazalarından Walmart, "tüm hayatlar önemlidir" yazılı ürünlerin, internet sitesinden satışına son vereceğini bildirdi.

NEW ABD'nin zincir mağazalarından Walmart, "tüm hayatlar önemlidir" yazılı ürünlerin, internet sitesinden satışına son vereceğini bildirdi.

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Çalışanlarının büyük çoğunluğunu siyahi ve Latin kökenli dar gelirlilerin oluşturduğu mağazanın yönetimi, "tüm hayatlar önemlidir" yazan ürünlerini, "ırk ayrımcılığından etkilenen beyazlar dışındaki insanların bu durumdan etkilendiği" gerekçesiyle internet sitesinden kaldıracağını duyurdu.

Ülkenin en büyük perakendecisi, diğer satıcılar tarafından kendi sitesinde satılan söz konusu ürünleri, sloganın taşıdığı anlamdan endişe duyan bazı çalışanların ve müşterilerin şikayeti üzerine süresiz olarak kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

Mağazanın internet sayfasında konuyla ilgili "Temel olarak tüm yaşamların önemli olduğuna ve her bireyin saygıyı hak ettiğine inanıyoruz. Bununla birlikte bu terimi herkesin aynı anlamda kullanmadığını fark etmiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Walmart'ın kararının, George Floyd, Breonna Taylor ve diğer Afro-Amerikalıların polis tarafından öldürülmesi üzerine devam eden eylemler sırasında gelmesi dikkat çekti.

Kölelik taraftarı Konfederasyon amblemini de yasaklamıştı

Walmart yönetimi, geçen hafta da ABD'nin köleliğin devam etmesini isteyen güney eyaletlerinin birliği Konfederasyon amblemine de yasak getireceğini açıklamış, bu amblemin bulunduğu Mississippi eyalet bayrağını mağazalarından kaldıracağını belirtmişti.

"Diğer hayatlar önemlidir" yazılı ürünlerin satışına izin vermeye devam edeceğini kaydeden mağaza, bu ögelerin kurallara ve koşullara uygunluğu konusundaki denetimleri artıracağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin en büyük perakendecisi Walmart'tan 'tüm hayatlar önemlidir' yazılı ürünlere yasak - Son Dakika

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