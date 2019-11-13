Son Dakika Haberleri: ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
Son Dakika Ekonomi ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti - Son Dakika Ekonomi

ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti

6 saat önce

ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods, ülkedeki "süt talebinin belirgin bir şekilde azalmasına" bağlı olarak iflas ettiğini duyurdu.

ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti, System.String[]

ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods, ülkedeki "süt talebinin belirgin bir şekilde azalmasına" bağlı olarak iflas ettiğini duyurdu.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Dean Foods ve daha birçok süt üreticisi şirket, uzun yıllardır tüketicilerin geleneksel inek sütünden uzaklaşmasının yarattığı talep daralmasırır yarattığı sorunlarla uğraşıyor. Haberde, içecek satışlarının sütten, şişelenmiş suya, meyve sularına ve soya ve yulaftan üretilen sütün alternatiflerine kaydığına işaret ediydi.

Süt üreticisi şirket, hisselerinin bir bölümünü ya da çoğunluğunu, çiftçilerin sahibi olduğu Amerika Mandıra Çiftçileri'ne satma olasılığını gündeminden düşürmedi.

Dean Foods CEO'su Eric Berigause ise konuyla ilgili olarak, "Şirketi daha da güçlendirmek ve düşük maliyetli bir konuma getirmek amacıyla sürdürdüğümüz yoğun çabalara karşın, içme sütü tüketiminde sürmekte olan düşüşlerden olumsuz yönde etkilemeye devam ediyoruz"dedi.

Texas merkezli şirket, ilk aşamada bankalardan 850 milyon dolar dolayında bir kaynak sağlamış durumda.


Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street Jurnal Gazetesi, Dean Foods, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:23 Kaynak: DHA
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