Son Dakika Haberleri: ABD'nin En Hızlı Büyüyen Akıllı Telefon Markası Açıklandı

ABD'nin En Hızlı Büyüyen Akıllı Telefon Markası Açıklandı

48 dakika önce

Strategy Analytics'in yaptığı açıklamada, ABD'nin en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi Apple ya da Samsung değil, Google Pixel oldu.

ABD'nin En Hızlı Büyüyen Akıllı Telefon Markası Açıklandı, System.String[]
ABD'de en hızlı büyüyen akıllı telefon markası denildiğinde herkesin aklına Apple, belki de Samsung geliyor. Fakat ikisi de değil. Strategy Analytics, "Google Pixel, şu anda ABD'de en hızlı büyüyen akıllı telefon markası" diyor.

Android dünyasına en iyi şekilde giriş yapmak isteyen kullanıcılar için, Google Pixel en iyi tercih konumunda. Çünkü, Google'ın tüm güncellemelerini ilk alan cihaz daima Google Pixel oluyor. Diğer markaların aksine Google Pixel, günlük hayatı kolaştıran teknolojileriyle dikkat çekiyor. Bu özelliklerin büyük bir çoğunluğu belirli bölgelerde kullanılabilir olsa da bir süre sonra satışta olduğu her yerde tam donanımlı şekilde kullanılacaktır diye düşünüyoruz.









Tabii ki Google Pixel de kusursuz değil. Pixel 2 ve Pixel 2 XL ilk kez satışa sunulduğunda birçok problemle karşı karşıya kaldı. Cihazlardaki garip sesler ve ekranlarındaki tuhaf hareketlilik baş gösterdiğinde, Google hızlı bir şekilde yazılım güncellemeleri göndererek problemlerin birçoğunu çözdü. Fakat bazı kullanıcılarda ekran sorunları görülmeye devam etti.

Pixel, ABD'nin en hızlı büyüyen markası olsa da Apple'ın büyüme oranıyla kıyaslamak yanlış olabilir. Çünkü, Google Pixel yalnızca Android'i sevenler için üretildi.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:45 

Apple, Google, Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
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