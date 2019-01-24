ABD'nin en pahalı dairesi 238 milyon dolara satıldı
43 dakika önce
Manhattan'daki 2 bin 230 metrekarelik teras katı daire 238 milyon dolara satılarak, rekor kırdı.
Manhattan'daki 2 bin 230 metrekarelik teras katı daire 238 milyon dolara satılarak, rekor kırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:23
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