Son Dakika Haberleri: ABD'nin En Pahalı Dairesi 238 Milyona Satıldı

ABD'nin En Pahalı Dairesi 238 Milyona Satıldı

1 saat önce

NEW ABD'nin New York şehrindeki bir gökdelenin çatı katı 238 milyon dolara alıcı bularak, ülkede satılan en pahalı ev rekorunu kırdı.

ABD'nin En Pahalı Dairesi 238 Milyona Satıldı, System.String[]
NEW ABD'nin New York şehrindeki bir gökdelenin çatı katı 238 milyon dolara alıcı bularak, ülkede satılan en pahalı ev rekorunu kırdı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Manhattan'da 220 Central Park South adresindeki gökdelenin çatı katı, Citadel yatırım fonu kurucusu Ken Griffin tarafından 238 milyon dolara satın alındı.

Bu rakamın, şimdiye kadar ABD'de satılan en pahalı ev rekorunu kırdığı kaydedildi. Önceki rekor, yatırım fonu yöneticisi Barry Rosenstein tarafından 2014'te New York'un Long Island bölgesindeki Hamptons'ta 137 milyon dolara satın alınan bir eve aitti.

Manhattan'da inşaatı halen devam eden 79 katlı gökdelendeki çatı katının yaklaşık 2 bin 230 metrekare olduğu ve alıcısına mobilyasız olarak teslim edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:34 Kaynak: AA

New York, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz Venezuela Ordusunda Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek

ABD'den İran'a Yeni Yaptırım Kararı Son Dakika! ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 22:12:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin En Pahalı Dairesi 238 Milyona Satıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]