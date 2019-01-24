ABD'nin En Pahalı Dairesi 238 Milyona Satıldı
1 saat önce
NEW ABD'nin New York şehrindeki bir gökdelenin çatı katı 238 milyon dolara alıcı bularak, ülkede satılan en pahalı ev rekorunu kırdı.
NEW ABD
'nin New York
şehrindeki bir gökdelenin çatı katı 238 milyon dolara alıcı bularak, ülkede satılan en pahalı ev rekorunu kırdı. Wall Street Journal
'ın haberine göre, Manhattan'da 220 Central Park
South adresindeki gökdelenin çatı katı, Citadel yatırım fonu kurucusu Ken Griffin tarafından 238 milyon dolara satın alındı.
Bu rakamın, şimdiye kadar ABD'de satılan en pahalı ev rekorunu kırdığı kaydedildi. Önceki rekor, yatırım fonu yöneticisi Barry Rosenstein tarafından 2014'te New York'un Long Island bölgesindeki Hamptons
'ta 137 milyon dolara satın alınan bir eve aitti.
Manhattan'da inşaatı halen devam eden 79 katlı gökdelendeki çatı katının yaklaşık 2 bin 230 metrekare olduğu ve alıcısına mobilyasız olarak teslim edileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:34 Kaynak: AA
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