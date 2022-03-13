ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendi

13.03.2022 03:41
ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendi

NEW Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

NEW Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medya Rudaw'a yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

Saldırının füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, olaydan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Erbil konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika


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