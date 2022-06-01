ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Satterfield, Afrika Boynuzu Özel Temsilciliğini bırakıyor - Son Dakika
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ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Satterfield, Afrika Boynuzu Özel Temsilciliğini bırakıyor

01.06.2022 19:48
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Satterfield, Afrika Boynuzu Özel Temsilciliğini bırakıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Büyükelçi David Satterfield'ın görevden ayrılacağını yerine Büyükelçi Mike Hammer'ın geçeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Büyükelçi David Satterfield'ın görevden ayrılacağını yerine Büyükelçi Mike Hammer'ın geçeceğini duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevinden ayrıldıktan sonra Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi olarak atanan Satterfield, bu görevinden de ayrılıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Blinken, "Büyükelçi David Satterfield görevden ayrılmaya hazırlanırken, Büyükelçi Mike Hammer'ın ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Elçisi olarak yerini alacağını duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Hammer'ın Afrika Boynuzu'ndaki ABD çabalarına katacağı enerji ve vizyonu sabırsızlıkla beklediğini belirten Blinken, "Onun atanması, Etiyopya'daki barış, ortak güvenlik ve refaha yönelik kapsayıcı bir siyasi süreç için bölgedeki diplomatik çabalara olan bağlılığımızın altını çiziyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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