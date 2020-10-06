ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Bryza: Azerbaycan İHA ve SİHA'larla dengeyi değiştirdi - Son Dakika

ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthew Bryza, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalar hakkında, Ermenistan'ın Azerbaycan'dan şu anda olduğu kadar etkili bir askeri karşılık beklemediğini ifade ederek, "Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı ve envanterine eklediği SİHA ve İHA'lar Ermenistan'ı olukça şaşkına çevirdi" dedi.

ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthew Bryza, Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden çatışmaları ve bölgedeki durumu Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bryza, Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı ve envanterine eklediği SİHA ve İHA'ların Ermenistan'ın şaşırttığını ifade etti.

AZERBAYCAN ENVANTERİNE ALDIĞI TÜRK İHA VE SİHA'LARLA DURUMU DEĞİŞTİRDİ

Ermenistan'ın Azerbaycan'dan stratejik olarak güçlü bir askeri karşılık beklemediğini vurgulayan Bryza, "Azerbaycan'ın askeri operasyonları şu ana kadar çok başarılı. Bence Azerbaycan, Ermenistan tarafını oldukça şaşırttı. Ermenistan, Azerbaycan'ın tam ölçekli bir operasyon başlatmasını bekliyordu. Anca Azerbaycan bunu yapmıyor. Türkiye'den aldığı ve envanterine eklediği SİHA ve İHA'ları kullanarak Ermenistan'ın askeri gücünü tek tek ortadan kaldırıyor. Bir tank buradan, birkaç tan oradan, füze savunma sistemlerini ortadan kaldırıyor. İHA ve SİHA'lar durumu değiştirdi" dedi.

"AZERBAYCAN BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE ASKERİ HEDEFLERE ULAŞACAK"

DHA'ya konuşan Bryza, "Ermenistan'ın bu drone saldırılarını durduramadığı görülüyor. Sanırım birkaç hafta içerisinde Azerbaycan askeri hedeflerine ulaşacak. Bu hedefler de Karabağ'da bazı ya da büyük bir alanı geri almak. Ardından da politik harika değişecek ve Azerbaycan güçlü bir pozisyondan politik anlaşma yoluna girebilecek. Ben çatışmaların bu şekilde sona ereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD, NE YAZIK Kİ ESKİSİ KADAR MÜDAHİL OLMADI"

Bryza, ABD'nin eskiden olduğu günü Güney Kafkasya'daki gelişmelere müdahil olmadığını belirterek, "ABD ne yazık ki Güney Kafkasya'daki gelişmelere eskiden olduğu kadar müdahil olmadı. Benim Dağlık Karabağ anlaşmazlığı konusunda arabulucu olduğum dönemde, ABD Dışişleri Bakanı'nın ilgilendiğini biliyorum. Çünkü bu konularda onunla konuşuyordum. Başkan'ın da ilgilendiğini biliyordum. Şu anda ABD Başkanının ve Dışişleri Bakanı'nın ciddi bir şekilde ilgilendiğini düşünmüyorum. ABD birkaç açıklama yaptı ama bunlar pek anlam ifade etmiyor. Çatışmaların durdurulması ve anlaşma çağrısı yapıldı ancak bu çağrıları herhangi bir çatışma için yapabilirsiniz" dedi.

"PAŞİNYAN'DAN PUTİN'İN EN BÜYÜK KABUSU"

Rusya'nın, Ermenistan'ın destek beklentisine rağmen çatışmalarda 'şaşırtıcı' bir şekilde tarafsız kaldığının altını çizen Bryza, şöyle konuştu:

"Rusya'nın çatışmalardaki rolü birçok insanı şaşırttı. Çünkü Rusya ve Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında müttefik. Rusya, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Belarus ve diğerlerinin dahil olduğu bu anlaşmaya göre müttefiklerden birisi bölgesinde saldırıya uğradığı zaman, diğerlerinin savunma konusunda destek olmalı. Tabi ki Ermenistan kendi bölgesinde saldırıya uğramıyor. Ermenistan, Azerbaycan bölgesinde savaşıyor. Yine de Ermenistan'daki tecrübelerime göre Ermenistanlılar en azından Rusya'dan politik bir destek beklediler. Ancak bu desteği alamıyorlar. Rusya, tarafsız duruyor. İki tarafa da çatışmaları durdurması ve anlaşma masasına dönme çağrısında bulunuyor. Ayrıca, bence Başkan Putin, Paşinyan'dan rahatsız. Paşinyan, Putin'in en büyük kabusu. Dışarıdan popüler biri. Siyasi bir sistem kurdu. Halk protestosuyla eski rejimi devirdi. Putin'in her şeyden çok korktuğu şey bu."