ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi Bryza: Bu Azerbaycan tarihindeki en büyük zaferidir - Son Dakika

ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında gösterdiği zaferin ardından imzalanan ateşkes antlaşmasına ilişkin, "Azerbaycan hem masada hem de sahada beklenmedik ve kararlı bir başarı elde etti. Bu Azerbaycan tarihindeki en büyük zaferdir" sözleriyle değerlendirdi.

ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, 10 Kasım'da varılan ateşkes antlaşmasını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Azerbaycan'ın anlaşmada kazanan taraf olduğunu ifade eden Bryza, "Azerbaycan hem masada hem de sahada beklenmedik ve kararlı bir başarı elde etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, savaş olmasa da bu sonucu kabul edebilirdi, müzakerelerden çekildi ve yıllardır masada duran müzakere formülünü reddetti. Savaşa girdi ve savaşa girmese dahi sahip olabileceği şeye sahip oldu. Böylece Azerbaycan, Karabağ'ı çevreleyen tüm topraklarını ele geçirecek, Aralık ayına kadar kontrolüne dönecek. Bu Azerbaycan tarihindeki en büyük zaferdir" dedi.

"PUTİN, RUS BARIŞ GÜÇLERİNİN SAHADA OLMASINI İSTEDİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karabağ'da Rus barış güçlerinin konuşlanmasını istediğinin altına çizen Matthew Bryza, "Ne yazık ki, Azerbaycan'ın tarafından bakarsak Rus barış gücü askerleri Karabağ'da bir güç bölgesini koruyacak. Azerbaycan'ın bunu kabul etmek istediğini sanmıyorum ama bence Ermenistan tarafı güvende hissetmek için bunu istedi. Başkan Putin'in Azerbaycan'da Rus barış gücünün olmasını istediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN ZAFERİNİ TÜRK İHA VE SİHA'LARINA BORÇLU"

Anlaşmanın Azerbaycan'ın askeri ve diplomatik başarısının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bryza, şöyle devam etti:

"Azerbaycan ordusunun savaş alanında bu kadar iyi performans göstermesinin Azerbaycan liderlerini bile şaşırttığını düşünüyorum. Başlangıçta bu başarıyı, Azerbaycan'ın satın alarak envanterine kattığı Türk İHA ve SİHA'ları borçluydu. Daha sonra da İHA'lardan gelen istihbaratın topçu ile koordinasyonu. Bence bu Ermeni ordusunun şimdiye kadar yaşadığı en korkunç şeydi. Ermenilerin dronların geldiğini duyduklarında kaçıp gittikleri çok fazla görüntü var. Azerbaycan bu saldırıları yıkıcı bir etkiyle kullandı, birkaç hafta önce İran sınırında bir atılım yaptı ve oradan kuzeye doğru ilerledi. Nihayet geçen hafta sonu inanılmaz derecede önemli Şuşa kasabasını ele geçirdi. Hem Ermeniler hem de Azerbaycan bu kasabayı bir kültür beşiği olarak gördüğü için sembolik bir önemi var. Azerbaycan'ın bu kadar ileri gidebileceğini, hatta bu kadar ileri gitmek istediğini hiç düşünmemiştim. Sadece birkaç bölgeyi yeniden kazanmak ve müzakere masasına geri dönmek istediklerini düşündüm. Bunun yerine her şeyi geri kazandılar."