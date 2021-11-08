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ABD'nin eski Başkanı Obama: "Paris'ten bu yana anlamlı bir ilerleme kaydedildi" - Son Dakika

ABD'nin eski Başkanı Obama: "Paris'ten bu yana anlamlı bir ilerleme kaydedildi"

08.11.2021 19:40

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana iklim değişikliğine ilişkin "anlamlı ilerleme" kaydedildiğini belirterek, konferansta metan, ormanları yok etme ve daha yoksul ülkelere...

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana iklim değişikliğine ilişkin "anlamlı ilerleme" kaydedildiğini belirterek, konferansta metan, ormanları yok etme ve daha yoksul ülkelere yardım konularında anlaşmalar da dahil olmak üzere bir dizi "önemli başarı" elde edildiğini kaydetti.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılan ABD'nin eski Başkanı Barack Obama yaptığı konuşmada Paris İklim Anlaşması, COP26 Konferansı ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a ilişkin açıklamalarda bulundu. İklim konusunda zamanın tükenmek üzere olduğuna dikkat çeken Obama, 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana iklim değişikliğine ilişkin "anlamlı ilerleme" kaydedildiğini aktardı. Obama, "Geçen hafta dünya liderlerinden de aynı mesajı duydunuz ve şimdi burada rapor edebileceğimiz şeyi bıraktılar. Paris'ten ve burada Glasgow'da yapılan anlaşmalardan bu yana yorulmak bilmeyen arkadaşım John Kerry de dahil olmak üzere birçoğunuz sayesinde anlamlı ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

"BU KRİZİ ELE ALMAK İÇİN YETERİNCE ŞEY YAPMADIK"

İklim değişikliğine ilişkin yeterli çalışmaların yapılmadığını belirten Obama, eski Başkan Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini eleştirdi. Obama, "Çabalarınız sayesinde daha fazla ilerleme umudu görüyoruz. Aynı zamanda doğru olan şu ki, toplu ve bireysel olarak hala yetersiz kalıyoruz. Bu krizi ele almak için yeterince şey yapmadık, daha fazlasını yapmak zorunda kalacağız" dedi.

Ayrıca Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çekilmesinden "gerçekten mutlu olmadığını" belirten Obama, "ABD'ye döndüğümüzde ise Trump, görevdeki ilk yılında Paris Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilmeye karar verdiğinde ilerlememizin bir kısmı durdu. Bundan gerçekten mutlu değildim. Yine de devletimizin ve yerel yönetimlerimizin kararlılığı, yönetimimin yapmış olduğu düzenlemeler ve yatırımlarla birlikte ülkemizin ilerlemesini sağladı" dedi.

"ARTIK BÖYLE ZİRVELERE KATILMAM GEREKMESE DE ESKİ ALIŞKANLIKLAR ZOR ÖLÜR"

COP26 Konferansı'na katılma zorunluluğu olmamasına rağmen katıldığına dikkat çeken eski Başkan Obama, "Artık böyle zirvelere katılmam gerekmese de eski alışkanlıklar zor ölür. Söz konusu olan gezegenimizin sağlığı ile çocuklarımızın ve torunlarımızın miras alacağı dünya olursa o zaman beni uzak tutmakta zorlanacaksınız. Bugün işte bu yüzden buradayım" ifadelerini kullandı.

"ÇİN VE RUSYA, MÜZAKERELERE KATILMAYI BİLE REDDEDİYOR"

Konferansta Rusya ve Çin'i hedef alarak iklim eyleminin jeopolitik gerilimleri "aşması gerektiğini" bildiren Obama, çoğu ülkenin "olması gerektiği kadar hırslı olmayı başaramadığını" kaydetti. "6 yıl önce Paris'te bekledikleri hırs artışının aynı şekilde gerçekleşmediği" uyarısında bulunan Obama, "İtiraf etmeliyim ki, dünyanın en büyük iki salıcısı olan Çin ve Rusya'nın liderlerinin duruşmalara katılmayı bile reddettiğini görmek özellikle heves kırıcıydı" ifadelerini kullandı. Konulmasında ülkelerin ulusal planlarına yönelik eleştiride bulunan Obama, "Şimdiye kadar tehlikeli bir aciliyet eksikliği, statükoyu koruma istekliliğini yansıtıyor" dedi.

"DAHA BÜYÜK BİR JEOPOLİTİK GERİLİM VE STRES ANINDA YAŞADIĞIMIZIN FARKINDAYIM"

Tıpkı ABD ve Avrupa'da olduğu gibi Çin, Hindistan ve Rusya'nın yanı sıra Endonezya, Güney Afrika ve Brezilya'nın da iklim değişikliği konusunda liderlik etmesi gerektiğinin altını çizen Obama, "Kimseyi açığa akmaya tahammülümüz yok. Kısmen korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, kısmen de dünya çapında milliyetçiliğin ve kabile dürtülerinin yükselişi nedeniyle ve evet, ABD'nin bir dizi çok taraflı konuda 4 yıl boyunca liderlik eksikliği nedeniyle uluslararası işbirliğinin azaldığı, daha büyük bir jeopolitik gerilim ve stres anında yaşadığımızın farkındayım" diye konuştu.

Eski Başkan Obama, bu gerilimler arasında uluslararası işbirliğini sağlamanın daha zor olsa da iklim değişikliğinin normal siyaseti aşması gerektiğine dikkat çekti.

"HENÜZ OLMAMIZ GEREKEN YERE YAKIN DEĞİLİZ"

Paris Anlaşması'na uymayan ülkelerle birlikte dünyanın yeterince hızlı hareket etmediğini aktaran Obama, iklim değişikliğindeki ilerleme konusunda umutsuz hissettiğinde kendisine "şüpheciliğin korkakların yardım kaynağı olduğunu" hatırlattığını kaydetti. Obama, "Umutsuzluğa tahammülümüz yok. Bunun yerine vatandaşların iradesini, tutkusunu ve aktivizmini bir araya getirerek hükümetleri, şirketleri ve diğer herkesi bu zorluğun üstesinden gelmeye zorlayacağız" ifadelerini kullandı. Bu hareketteki en önemli enerjinin ise gençlerden geldiğini belirten Obama, gençlere "hayal kırıklığına uğramakta haklısınız çünkü benim kuşağımdaki insanlar, şu anda devraldığınız felaket bir sorunla başa çıkmak için yeterince şey yapmadılar" dedi.

"HANGİ YARA VARDIR Kİ YAVAŞ YAVAŞ İYİLEŞMESİN?"

Obama, sözlerini sona erdirmeden önce Shakespeare'in Othello oyunundan bir alıntı yaparak, "Hangi yara vardır ki yavaş yavaş iyileşmesin?" dedi. Bu yaranın yavaş yavaş iyileşebileceğini ve doğru bir çalışmayla bu yaranın tedavi edilebileceğini aktaran Obama, "Gezegenimiz bizim eylemlerimizle yaralandı. Bu yaralar, bugün, yarın ya da bir sonraki gün iyileşmeyecek, ama yavaş yavaş iyileştirilebilirler. Bu ruhla başlarsak ve her birimiz, ara sıra yaşanan hayal kırıklığı ve korkuyla savaşabilirsek, üzerimize düşeni yapmaya söz verirsek ve sonra bu taahhütleri yerine getirirsek, daha iyi bir geleceği güvence altına alabileceğimize inanıyorum. Zorundayız. Kendimize vermek için ne derin ve asil bir görev. Eğer uzun mesafe için hazırsan bende hazırım, hadi işe koyulalım" dedi.

(İHA)

ABD'nin eski Başkanı Obama: Paris'ten bu yana anlamlı bir ilerleme kaydedildi
ABD'nin eski Başkanı Obama: Paris'ten bu yana anlamlı bir ilerleme kaydedildi
ABD'nin eski Başkanı Obama: Paris'ten bu yana anlamlı bir ilerleme kaydedildi
ABD'nin eski Başkanı Obama: Paris'ten bu yana anlamlı bir ilerleme kaydedildi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Barack Obama, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'nin eski Başkanı Obama: 'Paris'ten bu yana anlamlı bir ilerleme kaydedildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin eski Başkanı Obama: "Paris'ten bu yana anlamlı bir ilerleme kaydedildi" - Son Dakika
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