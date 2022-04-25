ABD'nin eski Başkanı Trump, günde 10 bin dolarlık para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin eski Başkanı Trump, günde 10 bin dolarlık para cezasına çarptırıldı

25.04.2022 22:41
ABD'nin eski Başkanı Trump, günde 10 bin dolarlık para cezasına çarptırıldı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, mahkeme celbine cevap vermediği gerekçesiyle mahkeme gerekliliklerini yerine getirene kadar günde 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, mahkeme celbine cevap vermediği gerekçesiyle mahkeme gerekliliklerini yerine getirene kadar günde 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın daha önce New York Başsavcısı Letitia James'in talep ettiği belgeleri cevapsız bırakması nedeniyle Trump'a mahkemenin gerekliliklerini yerine getirene kadar günde 10 bin dolarlık para cezası verdi. Yargıç Engoron, Trump'ın Başsavcı Letitia James ile işbirliği yapmadığı ve mahkemenin emirlerini yerine getirmediği sonucuna vardığını belirtti.

Varlıklarının değerleri konusunda doğru rakamları göstermediği için "mahkemeye itaatsizlikle" suçlanan Trump'ın mahkeme tarafından istenen kayıtlar için herhangi bir belge sunmadığı iddia edilmişti. Ancak Manhattan Yüksek Mahkemesi Engoron, Trump'ın avukatlarının nasıl araştırma yaptıkları konusunda yeterli detay vermediğini belirterek, "Herhangi bir aramanın neyi, kimin, nerede, ne zaman ve nasıl yaptığı özetlenmiyor" ifadelerini kullanarak, "Sayın Trump, işinizi ciddiye aldığınızı biliyorum ve ben de kendi işimi ciddiye alıyorum" dedi.

Trump'ın avukatlarından Alina Habba, duruşma sonrasında karara itiraz etmeyi düşündüğünü söyleyerek, "Mahkeme celbine yanıt veren tüm belgeler, aylar önce başsavcıya sunuldu. Bu, mahkemeye itaatsizlik standardını karşılamıyor" ifadelerini kullandı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın iş uygulamalarıyla ilgili devam eden sivil soruşturmasında, Trump'ın belgeleri mahkemeye teslim etmemesinin ardından para cezasına çarptırılması tavsiyesinde bulunmuştu.

(Aylin Albayrak/İHA)

YORUMLAR
500
Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek Eski ABD Başkanı Trump, Ohio'da miting düzenledi Eski ABD Başkanı Trump, Ohio'da miting düzenledi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'nin eski Başkanı Trump, günde 10 bin dolarlık para cezasına çarptırıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:04 Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
21:35 Ekrem İmamoğlu'ndan, Gezi Parkı davasının kararına tepki: Milyonlarca insanın vicdanını yaraladı
21:33 Trabzonspor'un yıldızı Peres kotü sakatlandı! Önümüzdeki sezon forma giyemeyebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 23:07:22. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin eski Başkanı Trump, günde 10 bin dolarlık para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement