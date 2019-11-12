Son Dakika Haberleri: ABD'nin eski BM Temsilcisi Haley: "BM'nin kaderi değişime bağlı"
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ABD'nin eski BM Temsilcisi Haley: "BM'nin kaderi değişime bağlı"

7 saat önce

NEW ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi başta olmak üzere birçok ülke tarafından eleştirilen BM'nin kaderinin "zamana ayak uydurup" değişmesine bağlı olduğunu söyledi.

ABD'nin eski BM Temsilcisi Haley:

NEW ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi başta olmak üzere birçok ülke tarafından eleştirilen BM'nin kaderinin "zamana ayak uydurup" değişmesine bağlı olduğunu söyledi.

Haley, Fox News televizyonunda yeni çıkan "With All Due Respect" adlı kitabı ve gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya'nın artık BM'ye ihtiyaç duyup duymadığı sorusuna Haley, "BM'nin kaderi, zamana ayak uydurma konusunda istekli istekli olup olmadığına bağlı. Ayrılırken BM büyükelçilerine ve BM Genel Sekreteri'ne bunu söyledim." yanıtı verdi.

Haley'nin kitabında, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'e yönelik iddiaları ise dikkati çekti.

Kitabında Haley, Tillerson ve Kelly'nin kendisinden "ülkeyi kurtarmak" için Trump'a karşı bazı kararlarında "direnmesini" istediklerini ve üst düzey bu iki yetkilinin Trump'ın "kuyusunu kazmaya" çalıştıklarını iddia etti.

Tillerson ise Haley'nin kendisine yönelik söz konusu iddialarını yalanladı.

Trump yönetiminde iki yıl BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Haley, Ekim 2018'de istifa edeceğini açıklamış, 2018 yılının sonunda da görevini bırakmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Nikki Haley, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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